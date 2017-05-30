Эрдоган поставил перед Меркель условия допуска на Инджирлик

Турецкое руководство озвучило Берлину условия, на которых Германия может иметь доступ к авиабазе Инджирлик на территории Турции. Напомним, что ранее между странами возник конфликт из-за отказа Турции пускать в Инджирлик делегацию немеких депутатов, которые хотели встретиться с немецкими служащими и персоналом базы.

Как заявил турецкий лидер Эрдоган, на базу не будут допускаться немецкие политики, занимающие недружественную позицию в отношении Анкары.

«Депутаты, которые открыто поддерживают террористов и практически действуют вместе с ними, не будут приветствоваться. Наши министры иностранных дел обсудят этот вопрос друг с другом, и мы примем решение»,- сказал Эрдоган.

Отметим в этой связи, что некоторые немецкие политики публично выступают в защиту враждебных турецкому государству организаций, например, Рабочей Партии Курдистана и FETO. Однако потом они, как ни в чем не бывало, хотят являться на территорию Турции с некими "инспекциями". По словам Эрдогана, с этой практикой будет покончено.