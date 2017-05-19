Турция - Германии: скатертью дорога!

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Германия может вывести свои войска, размещенные на авиабазе «Инджирлик» в Турции, если она этого хочет.

Ранее, Турция запретила делегации оборонного комитета Германии посетить авиабазу «Инджирлик», которая должна была осмотреть немецкие самолеты и встретиться с немецкими летчиками.

Это произошло после того, как Германии предоставила политическое убежище группе турецких военных, которых Анкара обвиняет в участии в военном перевороте летом прошлого года.

Германия заявила, что рассматривает вопрос о переводе примерно 250 военнослужащих, дислоцированных в «Инджирлике», в Иорданию.