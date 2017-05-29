Сирия: неразорвавшиеся бомбы угрожают жизни фермеров

В подконтрольных оппозиции районах Сирии фермеры вынуждены заниматься земледелием на полях, усеянных неразорвавшимися боеприпасами.

Часть бомб, которые сбросила асадовская авиация, не разрывается и становится источником постоянной угрозы для мирных жителей. Фермеры вынуждены заниматься земледелием, ежедневно подвергаясь риску задеть одну из неразорвавшихся авиабомб.

Особо опасная обстановка с неразорвавшимися бомбами сложилась на севере провинции Хама и на юге провинции Идлиб. Стоит отметить, что эти районы долгое время подвергались ударам ВВС асадовского режима.

Представитель сил гражданской обороны села Хаббит на юге провинции Идлиб Иса Джеллул сообщил, что недавно одна из таких бомб разорвалась около ребенка, играющего в поле.