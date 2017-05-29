Трамп не собирается смягчать санкции против России

США могут ужесточить ограничительные меры в отношении России, заявил главный экономический советник президента США Гэри Кон. Он подчеркнул, что администрация США не собирается отменять или смягчать санкции, введенные против России, и не исключает, что в ближайшее время в отношении Москвы будут введены новые жесткие меры.

«Мы не смягчаем наши санкции против России. Если мы и предпримем что-нибудь, то это будет ужесточение политики в отношении России», – сказал Гэри Кон.

Ранее один из советников Дональда Трампа также сообщал, что президент США «изучает» проблемы санкционной политики в отношении России и пока не готов публично «озвучить свою позицию».