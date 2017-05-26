Конфуз: Путин не знает истории славян

Небольшой международный скандал случился после очередного заявления Владимира Путина. Так, во время встречи с президентом Македонии Георгием Ивановым он заявил о том, что славянский алфавит появился на земле Македонии.

"Славянские алфавит и литература пришли к нам с Македонской земли", - сказал Путин.

Это безграмотное заявление вызвало бурную реакцию в Болгарии, которая по общепринятому мнению была центром деятельности славянских просветителей Кирилла и Мефодия и оказывала им всяческую поддержку.

"Создание (кириллического) алфавита произошло благодаря участию Болгарского государства, и невозможно отрицать, чо болгарский правитель Борис I присутствует во всех древних книгах как Борис-Михаил Креститель, утвердивший новую религию и алфавит", - заявила министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захаева.

Куда более резко высказался министр обороны Болгарии Красимир Карачанов. "Удивительно, что президент крупнейшей славянской страны не знает истории славянских народов. Россия, которая много говорит о славянстве и православии, не знает их истории", - заявил он.

Забавно, что заявление о происхождении славянской письменно в Македонии сделал тот самый Путин, который несколько лет назад заявлял о том, что Украина это новоизобретенное государство, искусственно созданное якобы на территории России. Но что тогда говорить о Македонии, само название которой имеет отношение не к славянской, а к греческой истории, в связи с чем Греция и не признает государство с таким названием?

Впрочем, ряд аналитиков высказали сомнение, что заявление Путина может быть не просто невежеством, но и провокацией, призванной подыграть македонским националистам, которые смотрят на Россию как на союзника в возможной войне с албанцами, в то время, как Болгария все больше ориентируется на Европу.