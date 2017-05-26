К Рамазану Израиль сократит поставки электроэнергии в Газу

Израиль заявил, что начнет сокращать объем поставки электроэнергии в сектор Газа в конце этого месяца. Названной причиной явились колоссальные долги сектора Газа перед Электрической компанией Израиля.



В интервью арабской версии «Би-би-си» координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай отметил, что очень скоро палестинцам урежут количество электричества на четверть.

Напомним, 16 апреля в Секторе Газа была отключена последняя работавшая здесь электростанция.

На сегодня день жителям Газы включают электричества на 4 часа в день.