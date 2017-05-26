Среда обитания

К Рамазану Израиль сократит поставки электроэнергии в Газу

26 мая в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Израиль заявил, что начнет сокращать объем поставки электроэнергии в сектор Газа в конце этого месяца. Названной причиной явились колоссальные долги сектора Газа перед Электрической компанией Израиля. 

В интервью арабской версии «Би-би-си» координатор деятельности правительства на территориях (КОГАТ) генерал-майор Йоав Мордехай отметил, что очень скоро палестинцам урежут количество электричества на четверть.

Напомним, 16 апреля в Секторе Газа была отключена последняя работавшая  здесь электростанция.

На сегодня день жителям Газы включают электричества на 4 часа в день.

Автор: Нуруль Иман
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