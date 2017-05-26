Суд отказал Трампу в «антиимиграционном указе»

В США суд вынес постановление по делу запрета на въезд гражданам шести мусульманских стран. Апелляционный суд 4-го округа в штате Вирджиния счел целесообразным оставить в силе временный запрет на исполнение указа Дональда Трампа об отказе в выдаче въездных виз гражданам Ирана, Ливии, Сомали. Судана, Сирии и Йемена.

Напомним, апелляция была подана министерством юстиции. Однако, доводы, приведенные администрацией Трампа, не убедили судей в том, что «необходимость запрета продиктована соображениями национальной безопасности».

Судьи решили, что гражданам перечисленных стран в случае вступления указа в силу будет нанесен непоправимый ущерб.

Апелляционный суд отставил в силе решения судов нижней инстанций, приостановивших действие указа.