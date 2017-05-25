В море затонула лодка с мигрантами из Ливии

В Средиземном море очередная катастрофа, связанная с мигрантами, направлявшимися в Европу. 24 мая по меньшей мере 20 трупов были обнаружены в море примерно в 30 милях от побережья Ливии. Об этом сообщила береговая охрана Италии.

Спасателям удалось спасти около 1700 человек на 15 лодках.



«Около 200 человек оказались в воде, когда одна из лодок перевернулась в опасном месте. В воде были обнаружены не менее 20 трупов», - сказал командующий береговой охраной Козимо Никастро корреспонденту Reuters.



Соучредитель гуманитарной спасательной группы MOAS Крис Катрамбон сообщил в Twitter, что среди погибших были дети.



По словам Никастро, береговая охрана призывает суда помочь ей в проведении спасательной операции.