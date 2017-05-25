События

В Йемене от холеры умерло почти 400 человек

25 мая в 14:15 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Йемене распространяется  эпидемия холеры. Число жертв достигло 398, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). 

По данным организации, с 27 апреля и по сегодняшний день в 19 провинциях Йемена зафиксировано свыше 38300 случаев заражения холерой. 

Распространение болезни связано с тем, что треть населения Йемена не имеет доступа к питьевой воде. 

Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что жертвами эпидемии холеры в Йемене стали 350 человек. 

Организация «Врачи без границ» предупреждает: если не принять соответствующих мер, то ситуация с распространением холеры в Йемене может выйти из-под контроля. 

Автор: Нуруль Иман
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