В Йемене от холеры умерло почти 400 человек

В Йемене распространяется эпидемия холеры. Число жертв достигло 398, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).



По данным организации, с 27 апреля и по сегодняшний день в 19 провинциях Йемена зафиксировано свыше 38300 случаев заражения холерой.



Распространение болезни связано с тем, что треть населения Йемена не имеет доступа к питьевой воде.



Ранее Международный комитет Красного Креста (МККК) сообщал, что жертвами эпидемии холеры в Йемене стали 350 человек.



Организация «Врачи без границ» предупреждает: если не принять соответствующих мер, то ситуация с распространением холеры в Йемене может выйти из-под контроля.