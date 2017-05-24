Эрдоган "надрал уши" австрийскому министру

(На фото - Себастиан Курц и Реджеп Тайип Эрдоган)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган задал политическую трепку своему старому и в то же время юному австрийскому недругу - министру иностранных дел этой страны Себастианц Курцу.

Напомним, что некоторое время назад Курц на совершенно ровном месте решил спровоцировать конфликт с Эрдоганом, призвав сделать турецких политиков невъездными в Австрию, чтобы оградить от их "недемократического" влияния живущих в этой стране турок.

Возникает вопрос, зачем это было нужно Курцу, если турецкий лидер никогда и никак не посягал на национальные интересы собственно Австрии? Ответ очевиден - политический юнец решил таким образом набрать очки у национал-популистского электората, выбрав "одиозного" в этих кругах Эрдогана в качестве удобной политической мишени.

Курц, однако, не учел, что Эрдоган это не тот лидер, который может спустить подобное поведение с рук. Так оно и произошло - на днях Анкара нанесла по Вене очень чувствительный, хотя и абсолютно процессуально-корректный удар.

Дело в том, что Австрия, будучи нейтральной страной, на фоне усложняющейся международной обстановки попросила принять участие в ряде оборонных программ блока НАТО. Но министр иностранных дел Австрии Курц, видимо, забыл, что решения об этом принимаются единогласно всеми членами НАТО. А Турция является одним из них.

Короче, Анкара заблокировала все инициативы Австрии по участию в программах НАТО в 2017 году, прямо объяснив это недружественным отношением к Турции руководства этой страны.

В ответ австрийское руководство устроило истерику. В частности, министр обороны Австрии Ханс Петер Доскозил заявил, что Турция, сама не будучи членом ЕС, своими действиями ставит под угрозу его безопасность. "Это решение будет иметь долгосрочные последствия для поддержания безопасности на Западных Балканах", - посетовал австрийский министр.

Спрашивается, а кто виноват? Может быть, все-таки Курц, не подумавший о том, какие последствия его безответственный популизм будет иметь для его страны?