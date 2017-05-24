Папа Римский одел жену Трампа в "католическую паранджу"

(Дональд Трамп с женой Меланией и дочерью Иванкой в присутствии Папы Римского)

В ходе визита четы Трампов в Саудовскую Аравию исламофобы завели свою обычную шарманку, восторгаясь тем, что "Мелания Трамп отказалась покрывать голову перед королем".

Несостоятельность этого идиотизма мы уже разъясняли, когда ровно то же писали во время визита в КСА Ангелы Меркель - она не покрывала голову не потому, что "отказалась покрываться", а потому, что от нее этого просто никто не требовал. На что указывают многочисленные фото высоких зарубежных гостей королевства, которые являлись на встречи с его правителями без уголовных уборов.

Однако что же "защитники прав женщин" скажут сейчас? Как видно по фото жены и дочери Трампа на приеме у Папы Римского в Ватикане, они не только головные уборы надели, но и облечились во все черное. Настоящая "католическая паранджа", не иначе!

И не они одни - в такую "католическую паранджу", как это видно из фото-ряда, встречаясь с Папой Римским, все его официальные гости женского пола вынуждены одевать такую "паранджу".

Так почему же тогда никто не кричит об "ущемлении прав женщин" и "средневековом мракобесии", когда речь идет о Католической церкви, но делают это, когда речь заходит о мусульманах?