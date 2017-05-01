Меркель не надела хиджаб. А кто ее об этом просил?!

Мировые СМИ растиражировали "сенсационную новость" - во время посещения Саудовской Аравии канцлер Германии Ангела Меркель отказалась одевать хиджаб.

Нам в связи с этим вспомнился анекдот про неуловимого Джо, которого никто не поймал просто по той причине, что его никто не ловит. Как бы это корректнее сказать, он просто никому не нужен...

Так и с Меркель - чтобы она "отказалась" одевать хиджаб, надо было, чтобы у нее этого потребовали или хотя бы попросили. Однако элементарное введение ключевых для поиска слов в картинках Google позволяет понять - Меркель ездит без хиджаба в Саудовскую Аравию из года в год, более того, встречалась в таком виде еще со старым, покойным королем Саудовской Аравии.

То есть, строго говоря, руководство Саудовской Аравии мало волнует, в каком виде пожилая фрау приезжает на переговоры - не в бикини, и слава Богу. Не жить же она там собралась, а всего лишь приехала для обсуждения вопросов, в которых заинтересована сама Саудовская Аравия.