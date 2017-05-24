70 голодающих палестинцев попали в больницы

70 палестинских заключенных, которые участвовали в голодовке, направлены в больницы из-за ухудшения состояния здоровья. Об этом сообщило Управление службы тюрем Израиля (ШАБАС).



Порядка 600 голодающих прибегли к медицинской помощи в тюрьме.

Напомним, в середине апреля около двух тысяч заключенных палестинцев объявили голодовку с требованием к руководству израильской тюрьмы, в частности, улучшить условия содержания и разрешить свидания с родственниками.

На днях к голодающим присоединилось еще 200 человек.

Акция длится уже около 40 дней.