События

70 голодающих палестинцев попали в больницы

24 мая в 15:19 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

70 палестинских заключенных, которые участвовали в голодовке,  направлены в больницы из-за ухудшения состояния здоровья.  Об этом сообщило Управление службы тюрем Израиля (ШАБАС).

Порядка 600 голодающих прибегли к медицинской помощи в тюрьме.  

Напомним, в середине апреля около двух тысяч заключенных палестинцев объявили голодовку с требованием к руководству израильской тюрьмы, в частности, улучшить условия содержания и разрешить свидания с родственниками.

На днях к голодающим присоединилось еще 200 человек.

Акция длится уже около 40 дней.

Автор: Нуруль Иман
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