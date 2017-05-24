Турция помогает Македонии реставрировать старинную мечеть

В Македонии началась реставрация исторической мечети Али Паши. Работы по ремонту проводятся при поддержке Главного управления фондов Турции. Мечеть расположена в туристическом городе Охрид на юго-западе Македонии.

Мечеть, которая, предположительно, датируется XVI веком, считается жемчужиной архитектуры города Охрид. Работы по реставрации ведутся совместными усилиями Главного управления фондов Турции, муфтията, Управления по охране культурного наследия и городского музея Охрида.

Как сообщила директор городского музея Таня Паскали Бунташеска, мечеть включена в список объектов, охраняемых государством, еще в 1968 году.

По ее словам, в результате хаотичного строительства на территории мечети она утратила свой первоначальный облик.

«Реставрация мечети ведется на основании исторических документов и старых фотографий. Работы планируется завершить в будущем году», - сказала Бунташеска.