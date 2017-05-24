В Таджикистане почти у половины жителей нет чистой воды

На сегодняшний день почти половина населения Таджикистана (около 43 процента) не имеет доступа к чистой воде. Такие данные приводит директор Государственного унитарного предприятия ЖКХ Тагаймурод Исломзода.

По его словам, в настоящее время лишь 57,6% населения Таджикистана обеспечены чистой питьевой воде и это при том, что именно на территории страны формируется более половины водного запаса всего центральноазиатского региона.

Тагоймурод Исломзода заявил, что для обеспечения чистой питьевой воды всей стране, необходимо более двух миллиардов долларов. Но, по его словам, обеспечить водой жителей не получается - строительство водоводов и поддержание их в рабочем состоянии требует денег, которых в бюджете нет.

Тагоймурод Исломзода считает, что помочь решить проблемы в этой отрасли можно с помощью иностранных инвесторов и доноров.

По данным ООН, сегодня более 1 млрд. жителей планеты лишены доступа к необходимым для жизни количествам чистой воды, а более 2 млрд. человек не имеют доступа к адекватной санитарии, что является главной причиной связываемых с водой болезней.