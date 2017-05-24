Третий аэропорт Стамбула станет самым большим в мире

В Стамбуле строится третий аэропорт, который, предполагается, станет самым большим в мире. По словам председателя правления авиакомпании Turkish Airlines (THY) Илькер Айджи, новый аэропорт откроет новую страницу в истории гражданской авиации Турции.

«Учитывая темпы роста авиакомпании THY, третий аэропорт Стамбула, несомненно, станет важным транзитным хабом регионального масштаба. Ввод в строй аэропорта способствует новым успехам Turkish Airlines», - сказал Айджи.

Он также назвал новый аэропорт мега-проектом. «Это больше, чем просто аэропорт. Он еще больше сблизит Турцию с миром, внесет вклад в развитие торговли и туризма», - сказал глава правления.

Новый аэропорт спроектирован с учетом экологических требований и рассчитан на прием около 550 самолетов. Рассчитывается, что после сдачи в эксплуатацию аэропорта, из него будут выполняться рейсы в 350 городов мира.

Также на его территории будет функционировать самая крупная автостоянка в Европе на 18 тысяч автомобилей.