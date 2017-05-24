ЦАХАЛ открыл огонь по палестинской девочке

Войска ЦАХАЛа открыли огонь по палестинской девочке-подростку. Военные сообщили, что она якобы бросала в них камни недалеко от деревни Сильвад на территории Иудеи и Самарии.



В результате обстрела палестинская девочка получила ранения и была доставлена в соседнюю больницу для получения экстренной помощи.



О состоянии подростка пока неизвестно.

В Израиле распространена практика нападения на подростков-палестинцев, которые якобы совершают нападения на военных или оказывают сопротивление. Нередко после этого детей упекают на длительные сроки заключения в тюрьму либо расстреливают на месте.