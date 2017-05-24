В России появятся кандидаты и доктора теологических наук

В ближайшее время в России могут появиться первые доктора и кандидаты теологии. Соответствующий проект приказа подготовлен Минобрнауки.

«Президиум Высшей аттестационной комиссии рекомендовал Минобрнауки принять решение о введении отрасли науки «Теология» с возможностью присуждения ученых степеней кандидата теологии и доктора теологии и внесении соответствующих изменений в номенклатуру научных специальностей, по которым присуждаются ученые степени», — говорится в пояснительной записке.

Научная специальность «Теология» была введена в России два года назад. Однако, защитившиеся учёные получали степени кандидатов и докторов философских, исторических, филологических, педагогических, социологических наук и культурологии.