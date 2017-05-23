В Ливане разбился израильский военный беспилотник

В Армии обороны Израиля сообщили об авиакрушении одного из беспилотников ВВС ЦАХАЛ на территории Ливана.

Отмечается, что разбившийся дрон представлял модель маленьких тактических беспилотников Skylark (Жаворонок), которые обычно используются для коротковременных операций, так как длительность нахождения в воздухе самой последней его модификации составляет 6 часов.



Причина падения беспилотника неизвестна.



Стоит отметить, что за последнее время в секторе Газа,Ливане и Сирии потерпели крушение уже несколько беспилотников данной модели.