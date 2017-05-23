В Сирии погибли еще 2 ихтамнета

(на фото Евгений Константинов)

В Сирии погибли два российских военных советника — командир штурмового батальона Евгений Константинов и начальник разведывательного батальона майор Александр Складан.

Издание «Город на Бире» из города Биробиджана на Дальнем Востоке сообщает, что они умерли еще 3 мая.

После того, как Россия ввязалась в сирийский конфликт, только по официальным данным Министерства обороны России со стороны ее военных погибли 33 человека.

Однако, независимые эксперты заявляют, что эти цифры занижены минимум в четыре раза.



Кроме того, по отдельным сообщениям, известно, что в войне в Сирии на стороне войск режима президента Башара аль-Асада также участвуют наемники из России, члены так называемых частных военных компаний, не являющихся военнослужащими Вооруженных сил или других силовых структур России и направляются туда неофициально. Их гибель в Сирии не учитывается никак и известна в основном по сообщениям в соцсетях. По некоторым сообщениям, число погибших в Сирии россиян может достигать до двух сотен.