Чиновники ООН вступились за мэра-богохульника

Чиновники ООН высказались против тюремного заключения экс-губернатора Джакарты Басуки Чахаю Пурнама, которого осудили за богохульство.

Он осмелился по-своему интерпретировал смысл аята о том, что мусульманами может править лишь мусульманин. Немусульманин Басуки Чахая Пурнама заявил, что он может быть мэром города, где подавляющее большинство – это мусульмане. Это заявление он сделал осенью прошлого года.

Тогда в Джакарте с интервалом в месяц прошли три массовых митинга, в которых приняли участие сотни тысяч мусульман, скандирующие «Аллаху Акбар» и требующие привлечь к ответственности мэра столицы

Представители ООН же обратилась к индонезийским властям исключить статью о богохульстве из уголовного кодекса и, соответственно, отменить приговор Пурнаме.