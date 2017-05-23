Общество

В КСА строят метро с беспилотными поездами

23 мая в 12:12 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Саудовской Аравии построят сеть общественного транспорта с беспилотными поездами. Проект столичного метро, который уже реализован наполовину, оценивается в $22 млрд.

Примечательно, что в Эр-Рияде с населением более 6 миллионов человек по-прежнему нет единой системы общественного транспорта.

Транспортная сеть будет состоять из шести линий метро с 85 станциями и общей протяженностью 176 километров. После запуска метрополитена на линиях начнут курсировать беспилотные электропоезда Siemens, рассчитанные на движение со скоростью 144 км/ч.

Проект предполагает также и то, что стены одна из станций метро будут украшены золотом.  

Автор: Нуруль иман
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