В КСА строят метро с беспилотными поездами

В Саудовской Аравии построят сеть общественного транспорта с беспилотными поездами. Проект столичного метро, который уже реализован наполовину, оценивается в $22 млрд.



Примечательно, что в Эр-Рияде с населением более 6 миллионов человек по-прежнему нет единой системы общественного транспорта.



Транспортная сеть будет состоять из шести линий метро с 85 станциями и общей протяженностью 176 километров. После запуска метрополитена на линиях начнут курсировать беспилотные электропоезда Siemens, рассчитанные на движение со скоростью 144 км/ч.



Проект предполагает также и то, что стены одна из станций метро будут украшены золотом.