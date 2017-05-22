В США открылась новая боснийская мечеть

В США состоялось официальное открытие очередной боснийской мечети. Ранее таковые были открыты в Атланте и Санкт-Луи.

Новая мечеть (на фото) была открыта в городе Мечанисбург штата Пенсильвания. Ее построила община боснийских мусульман, созданная почти 15 лет назад. Земля для строительства мечети была куплена в 2008 году, само строительство начато в 2014 году. И вот, на днях состоялось ее открытие.

На торжественную церемонию прибыли боснийцы со всей Америки, включая руководство зонтичной организации американо-боснийских мусульман - ICNAB. Также на открытие приехали представители муфтията и мусульманской общины Республики Босния и Герцеговины, поддерживающих создание боснийских исламских центров везде, где живут их соотечественники.

Ленточку перед входом мечеть торжественно разрезал старейшина местной общины и один из ее спонсоров - 94-летний Хасан Шахович.