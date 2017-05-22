Трамп в Саудии: бизнес и пиар или рождение новой коалиции?

Визит президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию завершился. И сразу скажем, что грандиозных ожиданий, которые возлагались на него некоторыми комментаторами, он не оправдал.

В частности, никакого "исламского НАТО", о возможности создания которого говорилось в контексте состоявшейся в Саудовской Аравии встречи, создано не было, ни в охранительном формате арабских монархий и диктатур, ни в арабо-турецком формате. По крайней мере, при участии Трампа этого не произошло. Единственным практическим результатом, выходящим за рамки двухсторонних американо-саудовских отношений, можно считать открытие в Саудовской Аравии Глобального центра по борьбе с экстремистской идеологией (GCCEI), на процедуре которого Трамп с королем Саудии Салманом ибн Абдульазизом и диктатором Египта Сиси возлагали руки на земной шар, чем взбудоражили любителей конспирологии. Но об этом мы напишем чуть позже.

Так что, в части международных американо-мусульманских отношений визит имел скорее идеологическое или декларативное, проще говоря, пиар-значение. Которое помимо пафосной встречи Трампа и танцев с мечами с его участием, в основном сводится к речи, произнесенной им вчера на собрании под названием Арабо-Исламско-Американский Саммит. О ней и поговорим.

1. Этой речью и этим визитом Трамп фактически разрушил старательно созданный им себе и его сторонниками образ последовательного и откровенного исламофоба. Конечно, принимать все, что он говорил вчера, за чистую монету не стоит - судить о реальном отношении к Исламу и мусульманам политиков нужно по делам, а не словам. Однако если говорить о словах, то ранее Трамп неоднократно делал абсолютно бескомпромиссные и враждебные выпады в адрес Исламского мира. Вчера же он позиционировал себя как друг и союзник мусульман.

В отличие от многих исламофобов, требующих от мусульман отказа от исламских ценностей и принятия либеральных, в частности, в том, что касается "равноправия полов", "прав сексуальных меньшинств" и т.п., Трамп заявил: "Я здесь не для того, чтобы учить вас, как вам жить, кем вам быть и как вам поклоняться". В своей речи он использовал выражение "авраамические религии", сказав, что собирается посетить кроме Саудовской Аравии, Иерусалим и Ватикан, и призвал к миру и добрососедству мусульман, христиан и иудеев.

Основной посыл его выступления заключался в том, что борьба с экстремизмом и терроризмом является жизненным интересом самих мусульман, так как он угрожает их будущему, которое может и должно быть благополучным и привлекательным. На уровне риторики звучит неплохо, особенно если сравнивать это с идеологией, которую недавно распространял сам Трамп, согласно которой терроризм неотделим от Ислама и вытекает из него, а посему, нельзя бороться с одним, не борясь с другим.

На уровне реальной жизни такая риторика, конечно, игнорирует многие принципиальные проблемы и вопросы. Например, откуда и почему вообще взялся терроризм и экстремизм в Исламском мире и реакцией на что он стал? Или же, почему многие режимы, представители которых присутствовали на этом саммите (например, узбекский, таджикский и им подобные) вместо того, чтобы обеспечивать мусульманам то светлое будущее, о котором так увлекательно говорил Трамп, именно что учат их, как поклоняться, точнее, не поклоняться Аллаху, а вместо этого поклоняться себе. И как этому можно противодействовать в условиях отсутствия в этих диктатурах каких-либо возможностей для политического самовыражения и борьбы, чтобы эти действия потом не попали под определение "терроризма и экстремизма"?

2. Своей речью и своим визитом в целом Трамп дал понять, что видит Саудовскую Аравию лидером Исламского мира и главным союзником США в нем. Вслед за ней были особо отмечены Иордания, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт и Катар. А вот о Турции было сказано весьма скромно - в связи с ее ролью в размещении беженцев, и так же скромно она была представлена - не главой государства, как многие страны, а министром иностранных дел Мевлютом Чавушоглу.

Это нам представляется не случайным - визит Эрдогана в США прошел накануне этого саммита и, если сравнивать его с визитом Трампа в Саудовскую Аравию, имел весьма формальный и скромный характер. Более того, сегодняшняя нота протеста турецкого МИДа Белому дому в связи с тем, что Эрдогану не была обеспечена должная безопасность в Вашингтоне, что повлекло за собой драку его охранников с группой протестующих, символически показывает, что в Анкаре им остались недовольны.

Симетрично, судя по всему и отношение Трампа к Турции - она не объявляется врагом, как Иран, но и не объявляется таким другом, как Саудовская Аравия. И, наверное, понятно, почему - в качестве "друга" Саудовская Аравия никак не угрожает гегемонии США в Исламском мире. У нее нет для этого ни разноплановой экономики, ни современного образования и науки, ни действительно сильной армии, ни густонаселенной территории с тем количеством и качеством (образовательным, профессиональным) граждан, без которого невозможна не только мировая, но и региональная держава. Все это есть у Турции, панисламские амбиции которой, похоже, не радуют Белый дом, есть у Пакистана, который тоже остался за кадром, есть у Ирана, который искусно удалось втянуть в противостояние с историческим большинством Исламского мира, умело играя на шиитско-суннитских противоречиях.

Так что, ставка в качестве лидера Исламского мира не на современную и развитую Турцию, а на Саудовскую Аравию как династическое королевство с сырьевой экономикой, имеет свою логику. Но, учитывая то, что многие в Америке считают необходимым в принципе уничтожить происламские режимы, как в Саудовской Аравии, так и в Турции, это, наверное, и не самый плохой вариант.

3. В ходе этой речи Трамп обозначил свои субъективные акценты в отношении того, "что такое хорошо, а что такое плохо", с точки зрения Америки. В "хорошо" попали уже упомянутые выши арабские монархии, а вот в "плохо" - не только террористы в целом и, в частности, Иран с Хезболой и Асад как их союзник, но и палестинский ХАМАС. Последнее, надо полагать, вытекало из другой мысли, которая красной линией проходила через речь Трампа - "хорошо" для мусульман дружить с Израилем, а "плохо" с ним воевать. Будет ли при этом во время визита в Израиль донесено до его руководства, что строить на палестинских землях незаконные еврейские поселения и пытаться присвоить себе весь Иерусалим - это тоже "плохо"? Едва ли. Но раз так, то как можно ожидать от палестинцев и мусульман в целом осуждения ХАМАС, являющегося в принципе порождением подобной политики Израиля и ответом на нее?



Теперь снова от слов к делам. Дела, как мы уже информировали своих читателей, заключаются в многомиллиардных контрактах, в том числе, по закупке вооружений, между США и Саудовской Аравией. Кроме того, как мы тоже ранее писали, саудиты обзаводятся на территории США собственной нефтеперерабатывающей промышленностью. Все эти проекты, как заявил Трамп, оцениваются примерно в 400 миллиардов долларов и кроме того, принесут Америке тысячи новых рабочих мест, за что он поблагодарил короля Салмана. Злые языки так же утверждают, что еще 100 миллионов долларов были перечислены саудитами в личный фонд дочери и помощницы Трампа Иванке, то есть, по сути, семье Трампа, и что именно это скрепило и сделало возможным столь торжественный союз и изменение риторики вчерашнего исламофоба Трампа...

И в этой связи не надо зыбывать, что в отличие от короля Салмана Трамп не полновластный правитель Америки. Многие эксперты оценивают как весьма вероятную возможность его досрочного отстранения от власти посредством импичмента. И не исключено, что в таком случае нынешние американо-саудовские договоренности могут быть кардинально пересмотрены, а саудовские инвестии в них оказаться напрасными...

Так или иначе, кроме союза собственно Саудовской Аравии и США под руководством семьи Трампа, никакой устойчивой конфигурации нового регионального союза пока не просматривается, в связи с чем дистанцирование от него Турции выглядит весьма симптоматичным. Обращает на себя внимание также "приближение к трону" египетского диктатора Сиси, отношения которого с Саудовской Аравией в последнее время последовательно ухудшались. Но ведь Сиси, как бы он ни нравился многим в США и Израиле, никак не назовешь перспективной и популярной фигурой в Исламском мире. Скорее наоборот, это балласт для любого серьезного проекта, имеющего общеисламскую направленность.

Учитывая все вышесказанное, вчерашнее мероприятие можно оценивать как новую веху в американо-саудовских отношениях и как эффектное пиар-мероприятие с достаточно интересными заявлениями идеологического характера. Но говорить о нем как о рождении некоего нового глобального союза или альянса, на наш взгляд, преждевременно.