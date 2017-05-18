Трамп создаст в Саудии "исламское НАТО"?

Сайт Debka, который имеет репутацию приближенного к израильским спецслужбам, сообщил, что в ходе предстоящего визита президента США Дональда Трампа в Саудовскую Аравию, о котором мы писали, будет провозглашено создание "исламского НАТО".

По имеющимся данным, новый оборонный союз суннитских стран будет направлен прежде всего против Ирана и его прокси в различных странах вроде "Хезболы", "Фатимийюн", хуситов и т.п., хотя формально будет создан для борьбы с ИГИЛ*.

Интрига, однако, заключается в том, кто именно войдет в этот союз и, следовательно, какой характер он приобретет.

Как известно, с прошлого года обсуждалось два конкурентных проекта такого союза.

В первом варианте, предложенном Турцией и поддержанном Саудовской Аравией, речь шла о создании "суннитского НАТО", основой которого стало бы взаимодействие ориентированных на Турции ихванов*, и ориентированных на Саудовскую Аравию салафитов.

Однако против этого, а именно, признания ихванов и союза с ними, резко возражают ОАЭ и Египет, которые предложили альтернативную концепцию "арабского НАТО", неприемлемую уже для Турции. В таком варианте подобный союз предлагается рассматривать как направленный, прежде всего, против революций в самих странах - его участниках, неважно, идет ли речь о революциях со стороны шиитских меньшинств в странах вроде Бахрейна и Саудии, или революциях со стороны суннитского большинства, например, в Египте.

Выбор одного из этих сценариев неизбежно натолкнется на возражения и сопротивление со стороны сторонников другого. Так что, вопрос о том, с чем и для чего приедет в Саудию Трамп, пока остается открытым и весьма интересным.

* - запрещенные в России организации