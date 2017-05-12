Трамп встретится с мусульманскими лидерами в Саудии

По сообщениям арабских СМИ, во время запланированного визита президента США в Саудовскую Аравию Дональд Трамп собирается встретиться с главами ключевых государств мусульманского мира.

Приглашение на эту встречу направлено главам Турции, Пакистана, Иорданции, Катара, Марокко, Нигера и ряда других стран.

Кроме того, во встрече должен принять участие глава Палестинской администрации Махмуд Аббас, несмотря на недавние обвинения его в терроризме со стороны террориста Нетаньяху.

Кроме того, с визитом Трампа может совпасть встреча в Эр-Рияде членов Совета сотрудничества государств Арабского залива.