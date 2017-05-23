Общество

В Татарстане осудили грабителя мечети

23 мая в 10:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

В Татарстане осудили грабителя, который украл садака из  мечети.  Инцидент произошел в Бугульме 25 марта этого года.

Осужденным оказался бездомный 45-летний Ринат Шайхутдинов. 

Его признали виновным в совершении преступления, предусмотренного  ст.158 УК РФ (Кража с незаконным проникновением в помещение).

Выяснилось, что в ночь на 25 марта Шайхутдинов, будучи в нетрезвом состоянии, разбил окно подвального помещения мечети, проник внутрь и похитил из ящика для пожертвований 2,5 тыс рублей и скрылся.

Свою вину грабитель  полностью признал и добровольно возместил ущерб. С учетом рецидива, суд назначил ему наказание в виде 1 года лишения свободы в исправительной колонии строго режима.

Автор: Нуруль Иман
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