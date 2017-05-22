Казахстан вводит терминалы для садака

В Казахстане чиновники вводят новые технологии в оплате услуг в государственных учреждениях. Эта инициатива коснулась и мечетей. Теперь в Казахстане садака можно будет выплачивать через терминал. Платежное устройство по приему пожертвований установили в Центральной мечети Алматы.

Аким города Бауыржан Байбек уже протестировал терминал.

По словам главного имама центральной мечети Нурбека Есмаганбетова, подобная технология используется в пилотном режиме.

Отмечается, что платежный терминал не заменил привычный ящик для пожертвований. Наряду с терминалом в мечети находится прозрачная урна для садака.