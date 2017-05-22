Реджеп Тайип Эрдоган вновь возглавил правящую партию Турции - Партию справедливости и развития (ПСР).

Соответствующее решение принято 21 мая на III внеочередном съезде правящей партии в Анкаре.

Голосами 1414 делегатов съезда правящей партии Эрдоган был избран на пост председателя ПСР.

«Предстоящие месяцы станут периодом скачка во многих отраслях, в том числе в экономической сфере и в сфере борьбы с терроризмом», - отметил Эрдоган.

Стоит отметить, что Эрдоган смог вновь возглавить ПСР после одобрения новых поправок, принятых по итогам прошедшего референдума.