К «интифаде заключенных» присоединились еще 200 человек

К палестинским заключенным, которые объявили голодовку, присоединилось еще 200 человек. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Напомним, в середине апреля около двух тысяч заключенные палестинцев объявили голодовку с требованием к руководству израильской тюрьмы, в частности, улучшить условия содержания и разрешить свидания с родственниками.

Между тем, через несколько дней после объявленной голодовки радикалы из сионистских молодёжных групп развели возле стен тюрьмы барбекю. Издевательская акция проводилась с целью сломить дух протестующих. Однако, им это не удалось сделать. Более того, к акции присоединялось все больше заключенных.

Кроме того, «интифаду заключенных» поддержали два христианских лидера Бывший патриарх Мелькитской греко-католической церкви Григорий III Лахам и епископ Иерусалимской православной церкви Феодосий (в миру Аталла Ханна (Atallah Hanna) и объявили о начале голодовки.

«Интифада заключенных» продолжается уже более 35 дней.