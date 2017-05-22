В ООН боятся обострения конфликта в Сирии

В ООН опасаются возможного обострения конфликта в Сирии после авиаудара США по колонне военных асадитского режима. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

Он подчеркнул, что в секретариате ООН знают, что военные силы возглавляемые США, нанесли удар по асадистким военным.

«Мы не в состоянии самостоятельно проверить эти сообщения. Важно предотвратить эскалацию конфликта, поэтому мы призываем к сдержанности, чтобы избежать любых действий, которые могут усугубить страдания сирийского народа», — добавил Хак.

В Пентагоне подтвердили, что 16 мая коалиция во главе с США нанесла удар по проправительственным сирийским силам в районе Ат-Танфа в пределах установленной зоны деэскалации.

По словам представителя Пентагона, «командующий на земле посчитал, что эти силы представляют угрозу силам коалиции». Он также отметил, что действия США не направлены на эскалацию сирийского конфликта.