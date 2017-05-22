Хасан Роухани переизбран президентом Ирана

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок.

Отмечается, что из 41,2 миллиона голосов Роухани получил 23,5 миллиона и выиграл выборы. Это составляет 57% голосов избирателей.

Соперник Роухани, Эбрахим Раиси, получил 15,8 миллиона голосов. Стоит отметить, что незадолго до выборов несколько кандидатов сошли с предвыборной гонки. Среди них был и экс-президент Ирана Махмуд Ахмадинежад.

Иранские СМИ сообщают, что явка избирателей составила около 70 процентов. Этот показатель примерно соответствует показателям выборов 2013 года, по итогам которых Роухани стал президентом.