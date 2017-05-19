Лидер кашмирских мусульман попал под домашний арест

Умар Фарук (на фото), политический лидер мусульман оккупированного Кашмира, в очередной раз был посажен индуистским режимом под домашний арест.

Совсем недавно мы писали о том, что этот человек поддержал призыв посетившего Индию Эрдогана к диалогу между мусульманами и индуистами по вопросу Кашмира. И вот как на это миролюбие ответила индустско-фундаменталистская Бхаратия Джаната Парти, находящаяся у власти в Индии.

Фарук был арестован по пути на одно из своих выступлений, организованных в рамках его ралли по Кашмиру. Он возглавляет исламский гражданский форум "Хуррият", который отличается нацеленностью на политическое, а не силовое решение проблемы Кашмира. Однако индусских фундаменталистов от репрессий это не удерживает.

Как заявил журналистам сам Фарук, это уже 42-й случай его помещения под домашний арест индусским режимом. "Индийское правительство лишает нас любой возможности обращаться к людям", - говорит он.