Кашмирский лидер поддержал призыв Эрдогана к мирным переговорам

Ведущий лидер политического сопротивления мусульман Кашмира индусской оккупации Мирваз Умар Фарук (на фото) поддержал предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана способствовать мирному урегулированию конфликта в регионе между Индией и Пакистаном.

Сейчас Эрдоган находится в Индии с двухдневным визитом и предлагает Дели ряд взаимовыгодных проектов в сфере экономики. Вместе с тем он также предложил и миротворческие услуги Турции, которая находится в хороших отношениях, как с Индией, так и с Пакистаном.

Лидер кашмирских мусульман Мирваз Умар Фарук, возглавляющий альянс "Хуррият", приветствовал эту инициативу Эрдогана, выразив надежду на то, что Индия и Пакистан смогут придти к миру благодаря ей. Он заявил, что народ Кашмира заинтересован в том, чтобы две соседние страны покончили с конфронтацией.

Вместе с тем, выразим сомнение в том, что при нынешнем режиме в Дели это в принципе возможно. Ведь правящая Бхаратия Джаната Парти опирается на наиболее экстремистские инуистские круги и проводит политику индуизации спорного региона. В связи с этим даже те мусульмане, которые десятилетиями выступали за сохранение Кашмира в составе Индии, в последнее время разочаровались в своих перспективах в этом государстве.