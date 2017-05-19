В Назрани Евкуров открыл обновленную мечеть

В Назрани прошло торжественное открытие мечети после реконструкции. В церемонии принял участие глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров.
В ходе мероприятия мусульмане совершили коллективный полуденный намаз и дуа.
«Как хорошо, что у нас есть немало людей, желающих принять участие в строительстве Божьих храмов, позволяющих укрепить мир и спокойствие в республике», - обратился к прихожанам Евкуров.
Отреставрированная мечеть может вместить порядка 100 прихожан.
В ходе ремонтных работ в мечети заменили окна, двери и купили новую мебель, а также облагородили прилегающую территорию.
Отмечается, что реконструкция была проведена за счет пожертвований местных жителей.