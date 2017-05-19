Иран не стерпел санкций США

Иран отреагировал на санкции США ответными запретительными мерами. Напомним, Вашингтон ввел санкции в отношении двух чиновников министерства обороны Ирана и одной иранской компании. В списки неугодных они попали в связи с программой по созданию баллистических ракет.

Иран же в свою очередь решил ответить ограничительными мерами в отношении девяти физических и юридических американских лиц.



Попавших «в черный список Тегерана», обвинили в «грубом нарушении прав человека путем прямого или косвенного участия в преступлениях против человечества на оккупированных сионистским режимом территориях».