В Турции перевернулся автобус

На юге Турции в аварию попал автобус с туристами. Сообщается, что машина перевозила туристов из России.

Посольство РФ в Анкаре утверждает, что в аварии также пострадали граждане Украины

Турецкие СМИ сообщают о 18 пострадавших в результате ДТП.



Инцидент произошел между городами Мугла и Денизли.

Местная полиция изучает причины произошедшего. Известно, что авария произошла рано утром на узкой дороге. Автобус вез туристов из Бодрума в Памуккале.



Напомним, в субботу на юго-западе Турции также произошло крупное ДТП. Тогда автобус с туристами перевернулся на горной трассе Мугла — Анталья в районе города Мармарис. Жертвами аварии тогда стали 24 человека и пострадали 10. Все они были гражданами Турции, ехавшими на экскурсию.