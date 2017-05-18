Саудовская Аравия отказывается от нефтяной зависимости

Саудовская Аравия успешно уходит от нефтяной зависимости, заявил министр финансов страны Мохаммед Аль-Джадаан.

Он также подчеркнул, что «не будет беспокоиться, если цена упадет до 40 долларов за баррель к 2020 году».

«Нам на самом деле будет все равно, если цена составит 40, 45, 50, 55 долларов к тому времени, потому что мы значительно продвинулись в своем пути по независимости от цен на нефть. Мы планируем полностью прекратить зависимость, в которой мы жили в течение последних 40-50 лет. Надеюсь, к 2030 году мне будет все равно, будет ли цена на нефть равна нулю», — отметил министр в интервью CNNMoney.