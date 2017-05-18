Политика

США ввели новые санкции против Ирана

18 мая в 13:00 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Вашингтон ввел санкции в отношении двух чиновников министерства обороны Ирана и одной иранской компании. В списки неугодных они попали в связи с программой по созданию баллистических ракет.  

Reuters сообщает, что санкции введены против чиновников Мортеза Фарасатпуры и Рахима Ахмади. Агентство, в частности, заявляет, что  Фарасатпур занимается продажей и доставкой взрывчатых веществ для властей Сирии, а Ахмади возглавляет группу «Shahid Bakeri Industries Group», которая отвечает за иранскую ракетную программу.

Также под санкции попала компания «Iranian Novini System Management».

Автор: Нуруль Иман
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