США ввели новые санкции против Ирана

Вашингтон ввел санкции в отношении двух чиновников министерства обороны Ирана и одной иранской компании. В списки неугодных они попали в связи с программой по созданию баллистических ракет.

Reuters сообщает, что санкции введены против чиновников Мортеза Фарасатпуры и Рахима Ахмади. Агентство, в частности, заявляет, что Фарасатпур занимается продажей и доставкой взрывчатых веществ для властей Сирии, а Ахмади возглавляет группу «Shahid Bakeri Industries Group», которая отвечает за иранскую ракетную программу.

Также под санкции попала компания «Iranian Novini System Management».