Сионисты снесли палестинскую деревню

Деревня Аль-Аракиб в пустине Ан-Накаба уже в 113 раз подвергается сносу, который проводят сионистские силы. Об этом сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на члена Комитета обороны деревни Аль-Аракиб Азиз эт-Тури.

Сообщается, что израильские военные ворвались в деревню и снесли бульдозером дома палестинцев под предлогом того, что они якобы построены незаконно.

«Ситуация в деревне очень напряженная. Утром ее ничего не подозревающих жителей разбудили звуки бульдозера. 22 палестинские семьи остались без крыши над головой», - сказал эт-Тури.

Из-за того, что израильская армия постоянно сносит дома, палестинцы не строят их из камня и бетона и живут в импровизированных жилищах.

«Жители не покинут деревню, несмотря на бесчинства израильских властей. Это наша земля, и палестинцы продолжат строить дома, несмотря на угрозу сноса», - сказал представитель комитета.