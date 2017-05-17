Асадовские самолеты сбросили свыше 15 бомб на мирных жителей

Авиация асадитского режима нанесла авиаудары по подконтрольному сирийской оппозиции и находящемуся в окружении району Хула в провинции Хомс. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

Всего на жилые здания были сброшены 16 вакуумных бомб. В результате атаки погибла местная жительница. Среди пострадавших есть женщины и дети.

Агентство сообщает, что район периодически подвергается атакам с воздуха и с земли одновременно. Нанесен серьезный урон жилым зданиям.

В затянувшемся сирийском конфликте погибло более 400 тысяч человек, свыше 10 миллионов были вынуждены покинуть свои дома. 4,8 миллиона человек нашли убежище за пределами страны.