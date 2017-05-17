В Тунисе продлили режим ЧП еще на один месяц. Соответствующий указ подписал президент страны Беджи Каид Эс-Себси 16 мая. Режим ЧП в стране был введен в ноябре 2015 года.

Как сообщил пресс-секретарь администрации президента Туниса Рада Буказзи ситуация в сфере безопасности в Тунисе в целом улучшилась. В то же время силы безопасности Туниса все еще проводят военные операции, и в этой связи режим ЧП пока не теряет своей актуальности.

Режим ЧП в Тунисе был введен в ноябре 2015 года, последний раз его продлили на три месяца в феврале 2016 года.