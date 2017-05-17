Путин разрешил ФСБ отбирать землю для «госнужд»

Теперь в России силовики смогут изымать земельные участки и находящуюся на них недвижимость под предлогом «государственных нужд». Соответствующий указ подписал президент РФ Путин.

Документом вносится изменение в положение о ФСБ, согласно которому ведомство теперь «принимает решения об изъятии земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества для государственных нужд Российской Федерации». Указ вступает в силу со дня подписания.

Силовики отметили, что новые полномочия позволят им «в полной мере обеспечить решение задач, возложенных на ФСБ России действующим законодательством».

Стоит отметить, в марте с аналогичной просьбой обратилась Федеральная служба охраны (ФСО) России. В конце марта 2017 года Путин подписал указ о наделении ведомства правом изымать земли для госнужд.