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12 лет колонии для мусульманина - маловато будет?

17 мая в 12:40 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Представители гособвинения направили в Верховный суд России апелляционное представление на решение Северо-Кавказского военного окружного суда по делу крымскотатарского мусульманина Руслана Зейтуллаева.

Напомним, что Зейтуллаев был арестован в 2015 году. В конце апреля 2017 года  суд признал его виновным в организации деятельности «Хизб ут-Тахрир»  (запрещено в РФ). Судья приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Однако, для прокурора, запросившего для Зейтуллаева 17 лет заключения,  этот приговор показался слишком мягким. В связи с этим сторона обвинения намерена оспорить это решение в Верховном суде РФ.

Стоит отметить, что до присоединения Крыма к РФ организация «Хизб ут-Тахрир» вела свою деятельность легально, т.к. в Украине нет запрета на  нее.

Автор: Нуруль Иман
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