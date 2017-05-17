12 лет колонии для мусульманина - маловато будет?

Представители гособвинения направили в Верховный суд России апелляционное представление на решение Северо-Кавказского военного окружного суда по делу крымскотатарского мусульманина Руслана Зейтуллаева.

Напомним, что Зейтуллаев был арестован в 2015 году. В конце апреля 2017 года суд признал его виновным в организации деятельности «Хизб ут-Тахрир» (запрещено в РФ). Судья приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

Однако, для прокурора, запросившего для Зейтуллаева 17 лет заключения, этот приговор показался слишком мягким. В связи с этим сторона обвинения намерена оспорить это решение в Верховном суде РФ.

Стоит отметить, что до присоединения Крыма к РФ организация «Хизб ут-Тахрир» вела свою деятельность легально, т.к. в Украине нет запрета на нее.