США и ОАЭ договорились сотрудничать в сфере обороны

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) подписали с США соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя Пентагона Кристофера Шервуда.

«Это представляет военным США возможность при необходимости лучше реагировать на ряд сценариев в ОАЭ и рядом с ними», — сказал Шервуд.

Ранее сообщалось, что 12 мая Госдепартамент США одобрил сделку по продаже ОАЭ 160 ракет системы «Пэтриот» на сумму в $ 2 млрд.

Напомним, на днях агентство Reuters также сообщило, что США и Саудовская Аравия готовятся подписать пакет договоров по поставкам Эр-Рияду вооружения на сумму более $100 млрд. Источник агентства сообщил, что в течение десяти лет общая стоимость сделки в конечном счете может превысить $300 млрд.