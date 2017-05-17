Эрдоган и Трамп встретились и остались при своем

Встреча президентов Турции и США Реджепа Тейипа Эрдогана и Дональда Трампа состоялась, но судить о ее результатах пока рано.

На словах никаких сенсаций не произошло, а вот будут ли они или хоть какие-то результаты этой встречи на деле - будет видно по развитию ситуации в ключевых сферах двухсторонних отношений.

Трамп поддержал Турцию в ее борьбе против РПК, и это огорчило тех, кто надееялся, что он потребует от Эрдогана к сдержанности в борьбе с курдским подпольем в Турции. Равно, как и тех, кто ожидал от Трампа давления на "диктаторский режим Эрдогана", огорчило то, что тема "демократии в Турции" не затрагивалась вообще, что следует воспринимать как карт-бланш Эрдогану.

Меж тем, накануне визита Эрдогана в США The Washington Post опубликовал провокационную статью его главного врага и раздражителя - Фетхуллаха Гюлена, в которой тот призывал Америку оказать давление на Анкару по этим вопросам. В ней вождь сектантов выражал тревогу в связи с тем, что Турция под руководством Эрдогана отдаляется от демократии и секуляризма, поддерживает "вооруженных радикалов" в Сирии и якобы подавляет курдов.

Все эти тревоги демократов Трампа, судя по всему, вообще не волнуют. Но, с другой стороны, ожидаемых успехов пока не добились и их антагонисты из Турции. Вопрос об экстрадиции Гюлена был поставлен Анкарой в очередной раз, и будь он во власти Трампа, сектант уже, возможно, сидел бы в Имралы, если бы не успел покинуть Америку раньше. Однако в США он находится во власти судебной системы, перед которой уязвим сам Трамп, коего его противники собираются подвергнуть импичменту.

Что касается курдского терроризма, осудив РПК, Трамп, однако, ни слова не сказал про его фактический сирийский филиал - Демократический Союз с его силами самообороны (PYD-YPG), об официальной поставке которому тяжелого вооружения Белым домом было объявлено накануне. Слова такие произнес сам Эрдоган, в очередной раз заявивший, что Турция эти организации не признает и считаться с их интересами не будет. "Принятие во внимание (интересов) YPG и PYD в регионе никогда не будет принято (Турцией). Это противоречит глобальному соглашению, которого мы достигли. Мы не должны позволять этим группам манипулировать религиозной и этнической структурой в регионе, используя терроризм (борьбу с терроризмом) как предлог или извинение", - сказал он.

То есть, по большому счету, каждая из сторон пока осталась на своих изначальных позициях. Так что, смысл встречи, скорее всего, заключался в установлении личных взаимоотношений двух лидеров и их приценивании друк к другу.