Христианские лидеры будут голодать ради палестинцев

Бывший патриарх Мелькитской греко-католической церкви Григорий III Лахам и епископ Иерусалимской православной церкви Феодосий (в миру Аталла Ханна (Atallah Hanna)) присоединились к головке палестинских заключенных израильских тюрем в знак солидарности с ними.

83-летний Лахам, ушедший в отставку с поста патриарха 6 мая, заявил: «Я говорю заключенным: мы с вами в ваших страданиях за Палестину».

Архиепископ Феодосий также заверил в своей поддержке справедливых требований заключенных, которые он назвал «делом всего палестинского народа».

«Мы принадлежим этой земле и этому народу, который борется за свободу. Мы всегда будем на стороне правого дела палестинцев», — сказал он.

Оба экзарха всегда были непримиримыми борцами за справедливость для палестинского народа.

Ханна неоднократно выступал с резкой критикой терроризма и попытками убедить общественность в том, что «терроризм не имеет религии», а его жертвы принадлежат ко всем вероисповеданиям и конфессиям.

Напомним, палестинские заключенные голодают в знак протеста против условий содержания в израильских тюрьмах.