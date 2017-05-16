Их нравы

В Татарстане вандалы разрушили 100 могил

16 мая в 11:30 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Очередное варварское нападение на мусульманское кладбище в Татарстане. Вандалы разрушили около 100 надгробий на кладбище близ деревни Васюково в Зеленодольском районе Татарстана.

В полиции сообщают, что это уже второй подобный случай на этом кладбище за полмесяца.

Ранее сообщалось, что 30 апреля на кладбище у деревни Васюково были повреждены около 90 надгробий. Возбуждено уголовное дело по ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).

В полиции тогда заявили, что  установили личность подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 20-летний психически больной  местный житель.

Автор: Нуруль Иман
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