В Татарстане вандалы разрушили 100 могил

Очередное варварское нападение на мусульманское кладбище в Татарстане. Вандалы разрушили около 100 надгробий на кладбище близ деревни Васюково в Зеленодольском районе Татарстана.

В полиции сообщают, что это уже второй подобный случай на этом кладбище за полмесяца.



Ранее сообщалось, что 30 апреля на кладбище у деревни Васюково были повреждены около 90 надгробий. Возбуждено уголовное дело по ст.244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).



В полиции тогда заявили, что установили личность подозреваемого в этом преступлении. Им оказался 20-летний психически больной местный житель.