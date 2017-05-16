США продаст Саудовской Аравии оружие на $300 млрд

США и Саудовская Аравия готовятся подписать пакет договоров по поставкам Эр-Рияду вооружения на сумму более $100 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.

По словам источника, в течение десяти лет общая стоимость сделки в конечном счете может превысить $300 млрд.

«Мы находимся на финальной стадии подготовки серии сделок», — отметил источник. Переговоры ведутся в рамках подготовки визита в Саудовскую Аравию, который начнется 19 мая и станет первой зарубежной поездки Трампа в должности президента США.

При этом источник отметил, что первоочередной задачей США останется поддержка Израиля в сохранении его «военного превосходства над соседями».