Политика

Эрдоган вылетел на встречу с Трампом

15 мая в 17:13 Нуруль Иман 0
Источник: golosislama.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня утром вылетел из Пекина  в Вашингтон.  

На завтра у турецкого лидера запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В число турецкой делегации вошли супруга президента Турции Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

У двух президентов намечена встреча в формате один на один и в расширенном составе.

В рамках поездки президент Турции также встретится с группой предпринимателей, представителями центров стратегических исследований и НПО.

Автор: Нуруль Иман
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