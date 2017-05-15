Эрдоган вылетел на встречу с Трампом

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня утром вылетел из Пекина в Вашингтон.

На завтра у турецкого лидера запланированы переговоры с президентом США Дональдом Трампом.

В число турецкой делегации вошли супруга президента Турции Эмине Эрдоган, министр юстиции Бекир Боздаг, министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр экономики Нихат Зейбекчи, министр энергетики и природных ресурсов Берат Албайрак и министр национальной обороны Фикри Ишик.

У двух президентов намечена встреча в формате один на один и в расширенном составе.

В рамках поездки президент Турции также встретится с группой предпринимателей, представителями центров стратегических исследований и НПО.